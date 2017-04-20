Двое экс-"беркутовцев" в статусе обвиняемых продолжают работать в полиции

Экс-работники харьковского спецподразделения "Беркут" Андрей Хандрикин и Владимир Рияко, против которых возбуждены уголовные дела, до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

Дело против Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генпрокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (статья 127, часть 2), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Дело против Рияко тоже уже передано в суд. Он является фигурантом дела об избиении журналистов Громадського 28 января 2015 года на блокпосту "Песочин" в Харьковской области.

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Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти и препятствование деятельности журналистов, а также злоупотребление полномочиями, что наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет. Для Рияко была избрана мера пресечения в виде личного обязательства, и он продолжает работать в харьковской полиции. На содержании он имеет несовершеннолетнего младшего брата.

Напомним, 15 апреля освобожденный Апелляционным судом Киева экс-"беркутовец" Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.