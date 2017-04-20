Россия использовала в боях в Донбассе боевой танк T-90 и его модификации, представляющие собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ. Об этом сообщает Bellingcat.

Первые серийные модификации T-90 были выпущены в 1992 году, однако поставки этих танков в Украину не осуществлялись.

В докладе говорится, что танки семейства T-90 были замечены на востоке Украины еще летом 2014 года, но до 2016 года визуального материала, подтверждающего подобные заявления, было немного.

Примером может служить видео, опубликованное в YouTube, которое предположительно было снято 25 августа 2014 года. Таким образом, видео было записано в конце боев за Иловайск, когда противники активно вели боевые действия. Примечательным является тот факт, что в ходе боев несколько российских танков были уничтожены. Без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи при помощи метода геолокации можно.

Первым о существовании этого видео сообщил следящий за ходом конфликта в Украине пользователь Twitter Askai707 – 21 октября 2016 года он написал об этом. Он также провел геолокацию видео, подтвердив присутствие танков T-90A в зоне военных действий. Видео было снято рядом с железнодорожным переездом к юго-востоку от села Лысое, расположенного в Луганской области.

Ранее Askai707 задокументировал присутствие в этом районе российских военнослужащих из 136-й отдельной мотострелковой бригады. Управление танками T-90A осуществляют они же. В других визуальных материалах также запечатлены танки T-90A, однако на тех изображениях, которые можно проверить методом геолокации, видны только отдельные элементы либо задняя часть танка на обычной дороге.

Таким образом, из имеющихся визуальных материалов и анализа, проведенного Askai707 и InformNapalm, четко следует, что летом 2014 года на востоке Украины находились танки T-90A, вероятно принадлежащие 136-й отдельной мотострелковой бригаде. Танки T-90A – один из видов военной техники, которую, очевидно, перебросили из России в зону конфликта на Украине, чтобы оказать поддержку сепаратистам, сражающимся против правительственных войск.

Источник: bellingcat.com