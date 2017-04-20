Света еще нет почти в 200 населенных пунктах

Половина из них находится в Харьковской области

По состоянию на 7 утра 20 апреля в результате непогоды оставались обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Харьковской области обесточены еще 99 населенных пунктов, в Днепропетровской - 72, в Полтавской - 14, в Херсонской - 9 и в Запорожской - 5.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

В то же время, на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквальный ветер зафиксировано падение около 2500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В результате падения дерева 18 апреля в городе Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 года рождения.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра 20-21 апреля в связи с перемещением очередного активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.