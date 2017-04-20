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Розенко сказал, как уменьшится количество получающих субсидии

Розенко сказал, как уменьшится количество получающих субсидии
Павел Розенко / Фото из открытых источников

В неотапливаемый сезон количество субсидиантов всегда меньше

20.04.17 1272
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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что правительство не примет никаких искусственных мер по сокращению количества получателей субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Без существенного повышения уровня жизни людей, размера зарплат и пенсий говорить о том, что количество субсидиантов резко уменьшится, не стоит", - заявил Розенко.

По его словам, в неотапливаемый сезон количество людей, которые не получают субсидии, всегда меньше в связи с сокращением объема потребления газа летом.

Розенко также подчеркнул, что переоформление субсидий на следующий отопительный период будет происходить автоматически. Минсоцполитики и местные государственные администрации должны перечислить субсидии для всех 7,5 млн семей.

"Я не думаю, что в связи с этим будет какое-то существенное уменьшение количества субсидиантов, но у некоторых категорий граждан, у которых увеличились доходы, может несколько уменьшиться размер субсидии", - резюмировал вице-премьер-министр.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что до первого января 2018 года количество получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств.

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