Интерпол объявил в розыск бывших топ-менеджеров страховой компании "Оранта"

Олег Спилка и Александр Тыминский обвиняются в расхищении имущества на сумму более $10 млн

Бывшие глава и член наблюдательного совета НАСК "Оранта" Олег Спилка и Александр Тыминский по просьбе Украины объявлены Интерполом в международный розыск. Об этом сообщает Экономическая правда.

Согласно материалам уголовного производства, в 2008 году по организованной подозреваемыми схеме состоялась передача подконтрольной им фирме прав на товарные знаки НАСК "Оранта".

Цена сделки составила 6 млн грн. Два месяца спустя те же знаки были переданы обратно "Оранте" в аренду сроком на пять лет, за что страховая компания заплатила свыше 65 млн грн.

В 2009 году по аналогичной схеме был произведен вывод средств при продаже и обратной покупке НАСК "Оранта" долей в уставном капитале ООО "Гарант-Асистанс", в результате которых компании был нанесен ущерб в размере 16 млн грн.

Правоохранители предъявили подозрение Спилке и Тыминскому по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.