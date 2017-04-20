Украина получила от Франции оборудование для дистанционного разминирования

С 2014 года пиротехники обезвредили в Донецкой и Луганской областях 106 тыс. взрывных предметов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила от правительства Франции три системы CTS Lance, которые дают возможность на расстоянии 150 метров обезвреживать взрывоопасные предметы. В церемонии передачи оборудования принимали участие посол Франции в Украине Изабель Дюмон и руководство ГСЧС, передает Укринформ.

"Эти системы помогут обезопасить наших пиротехников во время разминирования территорий, захваченных террористическими группировками на востоке Украины", - отметил начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

Он добавил, что с 2014 года пиротехники очистили 17,7 тыс. га в Донецкой и Луганской областях и обезвредили 106 тысяч разных взрывных предметов, среди которых 800 - особо опасные.

"Сейчас опасные предметы обезвреживают с помощью взрывчатки, что не всегда просто и безопасно. С помощью нового оборудования наши специалисты смогут это делать на расстоянии 150 метров", - сказал Бондарь.

Новое оборудование ГСЧС передаст в Межрегиональный центр быстрого реагирования, Специальный центр быстрого реагирования и гуманитарного разминирования, а также в учебный центр Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС.