Турчинов: Российские войска во время учений тренируются захватывать города

Такие мероприятия боевой подготовки проводятся на всех военных полигонах РФ

Во время учений в марте-апреле российские войска Западного военного округа тренировались захватывать и удерживать города. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время выступления в Киево-Могилянской академии, передает Укринформ.

"Только в марте-апреле этого года в Западном военном округе проведен ряд командно-штабных учений, в которых участвовали до 45 тыс. военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удерживания городов, формирования ударных групп для окружения сил противника и т.п." - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что мероприятия боевой подготовки проводятся на всех военных полигонах РФ.

На постоянной основе проводятся также мероприятия по повышению мобилизационной готовности ВС РФ и органов власти.

"Для переброски личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ на большие расстояния Министерством транспорта и ОАО "Российские железные дороги" закупается 30 тыс. универсальных платформ", - добавил Турчинов.

Напомним, Александр Турчинов заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию. По его данным, вдоль границы с Укрианой уже развернута группировка вооруженных сил РФ численностью до 50 тыс.