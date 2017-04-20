Bloomberg: Путин хочет окончательно отделить Донбасс от Украины

Но присоединять террористические "республики" к РФ он не планирует

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует окончательно отделить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей от Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников, близких к властям РФ, передает РБК-Украина.

"Пока Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, которое Германия и Франция курировали в 2015 году, реальная стратегия Путина в Украине заключается в полном отделении двух пограничных районов, известных как Донбасс, путем постепенной интеграции с Россией. Они не планируют признавать или присоединять территории", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, РФ действует постепенно, используя в том числе экономическую блокаду, осуществляемую украинскими активистами, а также выстраивая ключевые экономические связи с террористическими "республиками".

В качестве примера приводится уменьшение тарифов на транспортировку угля и железной руды в пункты вблизи районов, контролируемых боевиками, где металлургическая промышленность обеспечивает большинство рабочих мест. Это позволит РФ заменить украинские поставки, остановленные Киевом, и обеспечить постоянное функционирование металлургических заводов.

Владимир Путин, используя "смешанные сигналы" со стороны США и неопределенность Штатов относительно проблем Украины, "хоронит надежду на заключение мирного соглашения в Европе и освобождение от санкций в ближайшее время".