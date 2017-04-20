Министерство образования и науки совместно с фондом "Открытая политика" разработали упрощенную процедуру вступления в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также оккупированного Крыма, которые не имеют украинского документа о среднем образовании.

Инструкции о порядке действий для получения украинского аттестата и поступления этой категории абитуриентов в высшие учебные заведения размещены на сайте Министерства образования и науки.

Абитуриенты из Крыма, не имеющие аттестат о среднем образовании украинского образца, могут поступить в украинские ВУЗы по упрощенной процедуре через образовательные центры "Крым-Украина".

Вступление по упрощенной процедуре для абитуриентов из Крыма за средства государственного бюджета предусмотрено для 12 уполномоченных высших учебных заведений в рамках установленных квот - не более 20% от максимального (общего) объема госзаказа за открытыми закрытыми конкурсными предложениями.

Абитуриенты из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, не имеющие украинского аттестата государственного образца, должны обратиться в образовательные центры "Донбасс-Украина", которые работают на базе перемещенных ВУЗов.

Все лица, вступающие через образовательные центры "Донбасс-Украина", участвуют в общем конкурсе на места государственного заказа. В 2017 году государство гарантирует обучение в перемещенных ВУЗах по государственному заказу.

На базе одного из образовательных центров нужно сдать два экзамена государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины. Для поступления в ВУЗ абитуриент из Крыма и с оккупированных территорий Донбасса сдает один экзамен, установленный учебным заведением. Для поступления на творческие специальности вместо вступительного экзамена предусматривается творческий конкурс.

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Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 19 июня по 30 сентября.

Для абитуриентов из Донбасса и Крыма также предусмотрена процедура получения украинского аттестата, возможность сдачи ВНО в основную или дополнительную сессию и поступление в украинские ВУЗы на конкурсной основе.