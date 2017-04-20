Порошенко: В Донбассе - не замороженный конфликт, а настоящая горячая война

Президент Петр Порошенко в интервью телеканала Sky News отметил, что в Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Кое-кто пытается называть это замороженным конфликтом. Отмечаю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны", - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще свыше 420 ранены.

"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - сказал президент.

По словам главы государства, на оккупированной украинской территории находится более 700 российских танков, более 1 250 артиллерийских систем, более 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко подчеркнул, что давление на РФ должно быть продолжено, чтобы остановить убийства украинцев.

"Санкции - механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену благодаря санкциям", - отметил глава украинского государства, поблагодарив США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку.

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Он также напомнил, что РФ ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает кибератаки, финансирование популистов и антиправительственных движений для дестабилизации внутренней ситуации.

"Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она хочет разъединения, провоцирования конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия занимает 8-е место в Европе по обороноспособности. По его словам, это единственная армия, которая не только столкнулась с агрессией Российской Федерации, но и способна ее эффективно сдерживать.