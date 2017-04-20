Лоукостеру Ryanair предлагают летать из Гостомеля

"Борисполю" было бы легче обслуживать дешевых перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле

Бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт "Антонов", - ред.), а не в Борисполь. Такое мнение на инфраструктурном форуме в Киеве озвучил гендиректор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин, передает LIGA.net.

"Не так давно была представлена транспортная стратегия Украины, в которой впервые за долгие годы приоритеты для аэропорта были сформулированы не на развитие хаба, а на привлечение дешевых авиаперевозчиков. Это очень существенный вызов, который стоит перед нами", - сказал Рябикин.

По его словам одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в аэропорту ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта.

"Аэропорту "Борисполь" было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в Борисполе, нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту", - добавил он.

Напомним, 15 марта на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О 'Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине. В свою очередь глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Ryanair будет сотрудничать с МА "Борисполь". При этом Рябикин заявил, что Борисполь пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair.