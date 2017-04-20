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Главная » Страна » У Украины есть шанс получить решение суда ООН по двум искам, - Петренко

У Украины есть шанс получить решение суда ООН по двум искам, - Петренко

У Украины есть шанс получить решение суда ООН по двум искам, - Петренко
Павел Петренко / Фото: kmu.gov.ua

Минюст готовит большой объем дополнительных доказательств для второго этапа суда

20.04.17 26
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Украина имеет шанс получить решение Международного суда ООН в Гааге по двум искам. Об этом рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко, передает РБК-Украина.

"Основное, что было озвучено вчера судом, это то, что суд признал свою юрисдикцию. Это значит то, что Украина имеет шанс получить окончательное решение по двум искам", - сказал министр.

По словам Петренко, РФ добивалась в Гааге того, чтобы Международный суд ООН не принял к рассмотрению жалобы Украины.

"Основная идея Российской Федерации не допустить рассмотрения дела по сути",- сказал глава Минюста.

Он пояснил, что позиция юридического сопровождения украинской стороны состояла в том, чтобы ходатайство об избрании мер пресечения было рассмотрено и было принято соответствующее решение.

Петренко также сообщил, что Украина обладает широкой доказательной базой, которая будет представлена при рассмотрении иска по существу.

"Украина имеет большой объем доказательств, которые не были представлены на первом этапе потому, что это не предусмотрено процедурой",- объяснил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает решение суда в Гааге многообещающим.

19 апреля Международный суд ООН  утвердил, что имеет право на ограничительные меры по иску "Украина против России" обязал Россию и Украину выполнять Минские соглашения, согласился на введение временных мер против РФ для защиты меньшинств в Крыму, но отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.

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