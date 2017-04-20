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Главная » Страна » Политики из Италии, Австрии и евродепутат из Румынии приехали в оккупированный Крым

Политики из Италии, Австрии и евродепутат из Румынии приехали в оккупированный Крым

Политики из Италии, Австрии и евродепутат из Румынии приехали в оккупированный Крым
Фото: hvylya.org

Практически все - представители ультраправых и евроскептиков

20.04.17 848
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На территорию оккупированного Россией Крыма приехал ряд пророссийских бизнесменов, политиков и общественных деятелей из Европы, которые примут участие в так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме". По сообщениям российских СМИ, в Крым прибыли, в частности, бизнесмены и политики из Великобритании, Германии, Греции, Кипра, Австрии, передает Европейская правда.

Одна из самых многочисленных делегаций прибыла из итальянского региона Венето. Делегацию возглавил председатель регионального совета Роберто Чамбетти. Он является членом евроскептической партии "Лига Севера", которая недавно договорилась о сотрудничестве с "Единой Россией".

В Крым также прибыли члены итальянского Сената (верхняя палата парламента) Серджио Дивина ("Лига Севера") и Бартоломео Амидеи ("Вперед, Италия").

В составе делегации также политик Стефано Валдегамбери, который выступает с идеей проведения референдума о независимости региона Венето от Италии.

В прошлом году региональный совет Венето поддержал резолюцию о признании Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.

Кроме того, на оккупированный полуостров также приехал депутат Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) от ультраправой "Партии Свободы" Иоганн Хюбнер.

В форуме принимает участие румынский евродепутат Лаурентиу Ребега, который представляет в Европарламенте крайне правую националистическую группу "Европа наций и свобод".

Напомним, в марте около 20 человек, среди которых - депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки - приезжали с трехдневным визитом в аннексированный Крым.

Министерство иностранных дел призывает иностранцев не нарушать украинское законодательство, посещая оккупированный Крым.

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