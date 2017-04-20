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Главная » Страна » Парубий уверяет, что коалиция в Раде есть, но показывать списки ее членов он не собирается

Парубий уверяет, что коалиция в Раде есть, но показывать списки ее членов он не собирается

Парубий уверяет, что коалиция в Раде есть, но показывать списки ее членов он не собирается
Андрей Парубий / Фото: kvedomosti.com

У спикера, мол, нет таких полномочий

20.04.17 24
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заверяет, что в Верховной Раде коалиция состоит из необходимого количества депутатов. Об этом он заявил на брифинге 20 апреля, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обнародован список членов коалиции, передает Украинская правда.

"У меня, как у главы, нет полномочий собирать ни списки коалиции, ни списки оппозиции. Я могу иметь доступ только к списку членов фракций парламента", – заявил Парубий.

Спикер отметил, что в официальное большинство кроме членов фракций БПП и Народного фронта также входят и внефракционные народные депутаты.

"Я, Парубий Андрей, являюсь внефракционным и я – член коалиции. Рядом со мной Ирина Геращенко, внефракционный член коалиции. Тех, кого я знаю: Анна Гопко, Пташник, Еднак, Андрей Денисенко – внефракционные и являются членами коалиции. Я не могу знать всех, но, по крайней мере, тех, кого я назвал, достаточно, чтобы сказать, что в Раде есть коалиция", – считает спикер.

При этом, по мнению Парубия, вопрос официального состава коалиции не играет роли.

"На самом деле не имеет существенного значения, поскольку коалиция свою ключевую функцию уже выполнила, избрав правительство и премьер-министра", - отметил спикер.

Разговоры об отсутствии коалиции Парубий назвал манипуляциями и призвал не реагировать на них.

Вся дальнейшая работа парламента, по мнению спикера, сводится к сбору голосов под тот или иной вопрос в различных конфигурациях.

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