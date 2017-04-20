АТО: боевики за прошедшие сутки тяжелое вооружение не применяли

Погибших в рядах наших военных нет, один боец был ранен

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один – получил ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Вчера было относительно спокойно. Боевики однажды нарушили режим прекращения огня, обстреляв Крымское из пулеметов.

Донецкое направление

По одной вооруженной провокации состоялось в Луганском, Верхнеторецком и Авдеевке, еще две – в Каменке. Во время этих обстрелов враг открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Мариупольское направление

Сразу после полуночи боевики открыли беспокоящий минометный огонь по Красногоровке. Другие эпизоды нарушения режима тишины со стороны врага традиционно пришлись на участок фронта Павлополь – Широкино. На упомянутых рубежах две вооруженные провокации состоялись ночью, все остальные – после обеда. В Водяном и Широкино оккупанты вели огонь из вооружения БМП.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 12 обстрелов со стороны боевиков.