АТО: боевики за прошедшие сутки тяжелое вооружение не применяли

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, один – получил ранения.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.
Луганское направление
Вчера было относительно спокойно. Боевики однажды нарушили режим прекращения огня, обстреляв Крымское из пулеметов.
Донецкое направление
По одной вооруженной провокации состоялось в Луганском, Верхнеторецком и Авдеевке, еще две – в Каменке. Во время этих обстрелов враг открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
Мариупольское направление
Сразу после полуночи боевики открыли беспокоящий минометный огонь по Красногоровке. Другие эпизоды нарушения режима тишины со стороны врага традиционно пришлись на участок фронта Павлополь – Широкино. На упомянутых рубежах две вооруженные провокации состоялись ночью, все остальные – после обеда. В Водяном и Широкино оккупанты вели огонь из вооружения БМП.
Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 12 обстрелов со стороны боевиков.