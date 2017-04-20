С полудня 21 апреля Крещатик закроют для транспорта на 3 дня

Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта на улице Крещатик с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.

В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных" будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на улице Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля.

Проведение спортивной части мероприятия запланировано с 00:00 до 17:00 22 апреля на улице Трухановской, торжественной части мероприятия (концерта Национальных соревнований "Игры непокоренных") - с 00:00 до 22:00 23 апреля на Крещатике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На время Евровидения на Крещатике ограничат движение транспорта

Напомним, "Игры Непокоренных" (Invictus Games) - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей.

Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов Организации Североатлантического договора, а также стратегических партнеров Альянса.

Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).