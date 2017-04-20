Тепло в Украину придет лишь с 26 апреля

Существенное потепление на всей территории Украины ожидается только с 26 апреля.
Об этом во время заседания межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий в Украине сообщил замдиректора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает УНИАН.
"22-25 апреля холодная погода сохранится. Ночные заморозки – 0-5 градусов. В южной части – температура ночью 1-6 градусов тепла, днем – 6-12 градусов тепла. Часто будут проходить дожди. Ночью местами возможен мокрый снег", - спрогнозировал эксперт.
"Существенного потепления на всей территории Украины мы ожидаем только с 26 апреля", - отметил Прокопенко.
Напомним, в Украине снежный покров сохраняется в Харьковской, Днепропетровской областях и в Карпатах; снегопад начался во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а также на юге Хмельницкой, на западе Черкасской, на севере Одесской и Николаевской областей.