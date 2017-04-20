В Transparency назвали причины проблем с закупками в Минобороны

Помимо всего прочего в ведомстве есть проблемы с планированием

Зависимость от поставщиков и низкая конкуренция являются основными причинами проблем с закупками в Министерстве обороны. Об этом во время отчета заявил аналитик Transparency International Сергей Павлюк, передает Укринформ.

"Зависимость от поставщиков, низкая конкуренция, большие объемы продукции, которые нужно поставить за короткие сроки - остаются основными проблемами с закупками в структуре Минобороны", - сказал Павлюк.

Он объяснил, что за 2016 год в системе закупок оборонного ведомства были такие ситуации, что поставщикам нужно было за считанные дни поставить тысячи комплектов формы, обуви или постельного белья, что, конечно, усложняло работу людей, которые выиграли тендер.

Павлюк также отметил, что в ведомстве остается проблема с планированием.