Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Transparency назвали причины проблем с закупками в Минобороны

В Transparency назвали причины проблем с закупками в Минобороны

В Transparency назвали причины проблем с закупками в Минобороны
Фото: zn.ua

Помимо всего прочего в ведомстве есть проблемы с планированием

20.04.17 247
0000

Зависимость от поставщиков и низкая конкуренция являются основными причинами проблем с закупками в Министерстве обороны. Об этом во время отчета заявил аналитик Transparency International Сергей Павлюк, передает Укринформ.

"Зависимость от поставщиков, низкая конкуренция, большие объемы продукции, которые нужно поставить за короткие сроки - остаются основными проблемами с закупками в структуре Минобороны", - сказал Павлюк.

Он объяснил, что за 2016 год в системе закупок оборонного ведомства были такие ситуации, что поставщикам нужно было за считанные дни поставить тысячи комплектов формы, обуви или постельного белья, что, конечно, усложняло работу людей, которые выиграли тендер.

Павлюк также отметил, что в ведомстве остается проблема с планированием.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 20 апреляАТО: Ранены двое наших бойцовКарта военных действий в зоне АТО на 18 апреля

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 6425
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 8765
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 17292
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2850
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 13558
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 7036
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1591
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 6209
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2265
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 978
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 4794 / 11216
  2. Рева: Трехуровневую пенсионную систему будут вводить поэтапно 2958 / 3251
  3. Фийон: РФ никогда не уйдет из Крыма 2931 / 3319
  4. В Канаде за несколько дней исчезла река 2534 / 3064
  5. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 2384 / 4734
  6. Штаб АТО: ситуация на фронте стабилизировалась 2248 / 2494
  7. Суд устал. Как в Черкассах рассыпаются дела Евромайдана 2057 / 2160
  8. Спецслужбы РФ готовят провокации в трех областях Украины, - СБУ 1963 / 2120
  9. В черный список Миротворца внесли знаменитого российского путешественника 1921 / 2081
  10. Индустриальная страна 1605 / 7107
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 45 / 11216
  2. Суд устал. Как в Черкассах рассыпаются дела Евромайдана 33 / 2160
  3. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 12 / 4734
  4. В Канаде за несколько дней исчезла река 7 / 3064
  5. Рева: Трехуровневую пенсионную систему будут вводить поэтапно 7 / 3251
  6. Большая игра. Что стоит за нынешней попыткой национализации имущества олигархов 6 / 947
  7. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 6 / 13558
  8. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 6 / 11945
  9. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 6 / 7951
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.