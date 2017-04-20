Столичных продавцов и официантов таки могут заставить говорить по-украински

В четверг, 20 апреля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали в первом чтении проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере", передает пресс-служба ведомства.

Соответствующим документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский.

Все рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио - и визуальной рекламной продукции должны быть написаны на украинском или другом языке с обязательным указанием их перевода или транслитерации.

"Проект решения призван четко подчеркнуть, что все услуги в сфере обслуживания в столице — общение с клиентами, меню в заведениях общественного питания и прочее, в первую очередь должно осуществляться на украинском языке. Переходить на иностранный язык стоит только тогда, когда клиент сам об этом попросит. Это решение будет носить рекомендательный характер и призвано восстановить историческую справедливость в отношении нашего языка, который веками подавлялся", — заявил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, являющийся субъектом представления соответствующего решения.

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"Я считаю, что это абсолютно правильная инициатива. И как гражданин я хочу, чтобы ко мне обращались на украинском языке и предлагали меню на родном языке. Но если мы уже взялись за эту проблему, то надо решать ее системно, в соответствии со всеми юридическими нормами. Необходимо также прописать конкретные механизмы его реализации", - отметил замглавы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Решение в первом чтении поддержал 91 депутат.