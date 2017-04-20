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Запорожский аэропорт временно прекратил работу

Запорожский аэропорт временно прекратил работу
Фото: Allnews.com.ua

Из-за размокания единственной грунтовой взлетно-посадочной полосы

20.04.17 188
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В результате ухудшения погодных условий международный аэропорт "Запорожье" прекратил прием и отправку авиарейсов, его полноценная работа возобновится с 4 мая, когда откроется после ремонта искусственная взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на администрацию коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье"

"Из-за непогоды размокла грунтовая полоса, а искусственная взлетно-посадочная полоса находится в ремонте. Таким образом, введено ограничение на прием воздушных судов на грунтовую полосу до 22 апреля. Решение об ее открытии будет приниматься в соответствии с погодными условиями", - рассказали в администрации.

Искусственная взлетно-посадочная полоса будет открыта после ремонта 4 мая, и тогда аэропорт возобновит полноценную работу.

Напомним, с 26 марта 2017 года "Международный аэропорт "Запорожье" принимал воздушные суда на грунтовую ВПП, поскольку единственная искусственная ВПП закрылась на ремонт. На протяжении почти месяца аэропорт принимал самолеты только одной авиакомпании - "Мотор Сич", которые способны приземляться и взлетать с грунтовой полосы. Остальные авиакомпании были вынуждены временно отменить рейсы в Запорожье.

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