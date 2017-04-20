В Донбассе за время АТО от подрывов на минах погибли 42 ребенка, - Минобороны

За время проведения АТО в Донбассе от подрывов на минах погибли 42 ребенка. Об этом сообщил начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергей Зубаревский, передает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Зубаревского, сегодня самыми уязвимыми остаются населенные пункты у линии соприкосновения, в так называемой "серой зоне". Подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения.

С начала АТО погибло 42 ребенка, еще 109 детей получили ранения. В течение четырех месяцев 2017 года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы.

Зубаревский отметил, что за время проведения АТО группами разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины обнаружено, изъято и уничтожено почти 150 тыс. взрывоопасных предметов, очищено 3 000 га территорий. В этом году планируется очистить еще 94 участка, которые находятся в 20 км от линии соприкосновения - это более 1000 гектаров.