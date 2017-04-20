Скрипка назвал дебилами людей, неспособных выучить украинских язык

Украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что людей, которые живут в Украине, но не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто, поскольку они социально опасны.

Об этом пишет "Украинская правда. Життя".

Лидер группы "Вопли Видоплясова" заявил об этом во время встречи в рамках школы журналистики в Киеве.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - сказал музыкант.

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Глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отреагировал на заявление Скрипки, написав в Facebook, что призыв Скрипки является проявлением фашизма.

"Можно пошутить или посмеяться над тем, что сказал деятель культуры. Но, на самом деле, тут ничего смешного нет. Это обыкновенный фашизм! Скрипка призывает к введению нацистских законов", - написал Долинский.