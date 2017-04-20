ВАСУ не будет рассматривать дело об увольнении Шокина

Высший административный суд Украины отказал представителям бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в удовлетворении ходатайства о возобновлении сроков подачи иска и оставил иск Шокина к Верховной Раде и президенту без рассмотрения.

"В удовлетворении ходатайства истца о возобновлении срока обращения в суд отказать. Административный иск Шокина … оставить без рассмотрения", - цитируют украинские СМИ слова председательствующего судьи Валентина Мороза.

Напомним, 28 марта 2017 года стало известно, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин подал иск в суд, чтобы восстановиться в должности.