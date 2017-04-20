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Главная » Страна » В Киеве хотят увеличить штрафы за курение в публичных местах

В Киеве хотят увеличить штрафы за курение в публичных местах

В Киеве хотят увеличить штрафы за курение в публичных местах
Фото из открытых источников

Новый штраф может составить  для физических лиц - 17 тысяч грн, для юридических - 20 тысяч грн

20.04.17 127
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Столичные власти планирует значительно повысить размер штрафов для курильщиков в непредусмотренных местах на уровне от 50 до 100 раз. 

С соответствующей просьбой Киевсовет обратится в Верховную Раду Украины.

“Мы предлагаем ответственность для физических лиц установить на уровне 17-ти тысяч гривен, что касается юридических лиц, максимальная цифра — 20 тысяч. И это на самом деле не высокие штрафы, в ведущих странах мира они значительно выше. Например, если привязываться к гривне, в Ирландии такой штраф составляет 86 тысяч гривен, в Азербайджане от 10 до 25 тысяч гривен, во Франции от 12 до 21 тысячи, в Германии — 28 тысяч гривен. ”, - говорится в сообщении Киевсовета.

Напомним, Фокус отобрал 12 новых законодательных норм, которые изменят жизнь каждого украинца.

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