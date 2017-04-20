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Главная » Страна » НАБУ задержало Николая Мартыненко

НАБУ задержало Николая Мартыненко

НАБУ задержало Николая Мартыненко
Николай Мартыненко

Экс - народный депутат задержан по делу получения откатов по контрактам Энергоатома

20.04.17 78
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Детективы из НАБУ провели задержание соратника Арсения Яценюка, бывшего народного депутата из фракции "Народного Фронта" Николая Мартыненко.

О задержании Мартыненко сообщил в Facebook  депутат Сергей Лещенко.

По его словам,  Мартыненко задержан с по делу получения откатов по контрактам Энергоатома.

Отметим, ранее Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательствах НАБУ закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.

В марте руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что следствие по делу Мартыненко находится на завершающей стадии. Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование по факту получения взяток на сумму 30 млн франков при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS".

Второе дело касается фактов системных нарушений при закупке уранового концентрата для нужд ядерной отрасли.

Напомним, что что в 2016 году Мартыненко добровольно отказался от депутатского мандата в связи со скандалом вокруг расследования, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно его возможной причастности к коррупции.

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