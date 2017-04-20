Мартыненко задержан по делу ВостГОКа, - НАБУ

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба НАБУ.

"20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины", - сказано в сообщении.

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В НАБУ уточнили, что Мартыненко был задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата. В данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

"По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов США", - отмечают в НАБУ.

Напомним, ГП "ВостГОК" - крупнейшее в Европе уранодобывающее предприятие, единственное в Украине, которое обеспечивает добычу природного урана и производство уранового оксидного концентрата.