Президент пообещал, что больше не будет распределения средств "под одеялом"

Президент подписал законы "Об украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

"Это важный ключевой элемент декоммунизации в культуре и кинематографии, - заявил он. - Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино в Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом" не будет непрозрачных распределений за откаты".

Порошенко отметил, что государственная поддержка кинематографии будет осуществляться по решению Совета по государственной поддержке кинематографии по результатам конкурсного отбора.

Одним из ключевых критериев для проектов президент назвал языковой. "Есть принципиальная и четкая позиция - право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые, в результате незаконной аннексии Крыма, попал крымскотатарский народ", - подчеркнул он.

Напомним, Фокус разбирался, почему советская идеология запрещала фильмы о запорожских казаках.