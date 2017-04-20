Военные капелланы появятся в войсках уже 15 мая

Об этом заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Согласно постановления Кабинета Министров, с 15 мая во всех боевых частях и подразделениях будут введены должности военных капелланов. Мы провели опрос в военных частях, изучили отношение к разным конфессиям, составили списки кандидатов, которые уже были согласованы пастырским Советом при Министерстве обороны Украины. Капелланы готовы работать, им осталось пройти собеседование с командирами воинских частей и получить назначение", - сказал Грунтковский.

По его словам, введение капелланства в ВСУ будет осуществляться в два этапа.

"На первом этапе, который заканчивается в конце июня, военные капелланы будут назначены для боевых подразделений, а до конца года - во всех подразделениях Вооруженных сил Украины", - отметили в Минобороны.

В боевых бригадах, по словам Грунтковского, будут задействованы от двух до четырех капелланов.

"Мы продолжаем изучать процесс их работы, учитываем тот опыт, который у нас уже есть. Мы не отказываемся и от волонтерской миссии, которую в Вооруженных силах Украины осуществляет церковь, но работа капелланов также важна, ведь они смогут постоянно находиться с личным составом на передовой", - добавил Грунтковский.

Напомним, Президент усилил ответственность военных за невыполнение приказов и пьянство.