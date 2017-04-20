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Главная » Страна » Замдиректора львовского аэропорта может сесть на 10 лет

Замдиректора львовского аэропорта может сесть на 10 лет

Замдиректора львовского аэропорта может сесть на 10 лет
Фото из открытых источников

Топ-менеджера поймали на взятке в 40 тысяч грн

20.04.17 5
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Заместителю генерального директора ГП "Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого" грозит до 10 лет лишения свободы за получение неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГПУ.

"Следователями прокуратуры Львовской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины заместителю генерального директора по эксплуатации ГП "Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого", который 19 апреля текущего года был задержан при получении неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен... Указанную сумму последний требовал и получил от представителя предприятия за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту помещений аэропорта", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в суд направлено ходатайство о применении к чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

"За совершение указанного преступления должностному лицу ГП "Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого" грозит наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - уточнили в ГПУ.

Напомним, на крупной взятке взяли крупного копа.

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