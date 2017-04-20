В зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих

Вечером 20 апреля в результате обстрела боевиками опорного пункта подразделения Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки Донецкой области погибли два украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в штабе АТО.
"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении штаба в Facebook.
Противник применил танки, минометы 82-мм калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, в Донбассе за время АТО от подрывов на минах погибли 42 ребенка.