Директоров киевских школ и детсадов можно будет выбрать

Конкурсная комиссия будет работать на общественных началах, в ее состав должно входить не менее 11 человек

Киевский городской совет поддержал в первом чтении порядок, по которому предлагается, чтобы представители общественности в столице самостоятельно выбирали директоров школ и детсадов.

Об этом сообщается на сайте Киеврады.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали в первом чтении порядок проведения конкурсного отбора руководителей дошкольных и общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной общины города Киева. Решение поддержали 70 депутатов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что для проведения конкурсного отбора в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта КГГА будет создана специальная конкурсная комиссия. В нее будут входить депутаты Киевсовета, представители общественности, педагогического коллектива и объединения родителей учеников учебного заведения, представители общественных объединений руководителей учебных заведений соответствующего района Киева.

Конкурсная комиссия будет работать на общественных началах, в ее состав должно входить не менее 11 человек.

Напомним, абитуриенты из оккупированного Донбасса и Крыма могут поступать в вузы без ВНО.