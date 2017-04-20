Билеты на поезда с июня станут в четверть дороже

В Укрзализныце ожидают получить дополнительные 7 млрд грн от повышения тарифов, которое, согласно финплану предприятия, должно начаться с 1 июня.

Об этом во время инфраструктурного форума рассказал член правления Украинских железных дорог Иренеуш Василевский, сообщает Укринформ.

"Для нас важно, чтобы был принят новый финплан. И там уже заложено повышение тарифов с июня. Мы хотим, чтобы оно было в пределах 20-25%", - сказал Василевский.

По его словам, усовершенствованный финансовый план будет рассмотрен на заседании членов правления Укрзализныци на следующей неделе.

Напомним, Укрзализныця подумает над увеличением вагонов в пригородных электричках.