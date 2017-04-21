Энергетический кардинал. Кто такой Николай Мартыненко и в чем его подозревают

За последнее время усилиями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за решеткой (пусть и на время) может оказаться уже второй человек, непосредственно связанный с высшей властью страны. В отличие от главы ГФС Романа Насирова, Николай Мартыненко уже давно не занимает официальных должностей, но остается одной из самых влиятельных фигур в партии "Народный фронт", которая входит в правящую коалицию. Быстрая и резкая реакция "фронтовиков" на его задержание доказывает, что дело Мартыненко может иметь далеко идущие политические последствия.

Кто такой Мартыненко

В политику бывший комсомолец и бизнесмен Николай Мартыненко пришел в 1998 году, став депутатом Верховной Рады и войдя в провластную Народно-демократическую партию. С тех пор он пять раз переизбирался нардепом, пробыв в депутатском кресле в общей сложности 17 лет. С 2002-го года Мартыненко был в "Нашей Украине", дважды возглавлял ее парламентскую фракцию. В 2001-м вступил во "Фронт змин" Арсения Яценюка. С тех пор считается одним из его главных соратников и неофициальным спонсоров всех политических проектов экс-премьера: сначала самого "Фронта змин", потом – "Батькивщины", с которой ФЗ объединился в 2012 году, и, наконец, "Народного фронта". Главной сферой интересов непубличного Мартыненко всегда была энергетика – в Раде он четыре раза возглавлял профильный комитет. В кулуарах политику приписывали влияние на госпредприятие "Энергоатом", которое он якобы сохранял при любой власти.

В чем подозревают Мартыненко

Коррупционный скандал вокруг Мартыненко разгорелся осенью 2015 года. Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что правоохранители Швейцарии подтвердили расследование в отношении Мартыненко, которого они подозревали в получении откатов от "Энергоатома" на поставку оборудования для Хмельницкой АЭС. Скандал набирал обороты и серьезно бил по имиджу "Народного фронта" и его лидера Арсения Яценюка, который тогда занимал премьерский пост. Мартыненко отрицал все обвинения, но 1 декабря написал заявление о добровольном сложении депутатских полномочий, хотя на этом история не закончилась.

Мартыненко подозревают в создании преступной организации и растрате средств. Максимальная санкция по этим статьям – 12 лет лишения свободы

В декабре 2015-го НАБУ начало расследовать два уголовных производства в отношении Мартыненко. Первое – о получении им взятки от чешской компании Skoda JS в размере 30 млн швейцарских франков за доступ к тендерам "Энергоатома". Второе дело касается закупок госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата у казахской компании "Казатомпром" через австрийскую компанию STEUERMANN, которую связывают с Мартыненко. По мнению следствия, ГОК переплатил посреднику около $17 млн. Именно по этому делу Мартыненко и задержали детективы НАБУ.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренной ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса. Максимальная санкция по этим статьям – 12 лет лишения свободы.

"Досудебное расследование установило, что в период с 2013 года по 2016 год преступная организация в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", должностных лиц STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группы лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн. долл. США", - написал в Facebook глава САП Назар Холодницкий.

Что будет с делом дальше

Мартыненко был задержан детективами НАБУ, сейчас ему объявляют подозрение. Утром в пятницу в Соломенский райсуд Киева будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, срок предварительного задержания составляет 72 часа, по истечении которых Мартыненко должны отпустить, если суд к тому времени (вечеру воскресенья) не выберет в качестве меры пресечения содержание под стражей.

В отличие от Насирова, Мартыненко пока не пытается затягивать дело, сотрудники НАБУ задержали его без сопротивления, о его проблемах со здоровье не сообщается. Но в любом случае, судебный процесс будут резонансным. "Задержание Национальным антикоррупционным бюро бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который добровольно сложил мандат полтора года назад для беспристрастного расследования, является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов", - заявили в "Народном фронте". Сам Мартыненко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в фальсификации уголовного дела.

Предположения отдельных политологов о том, что развитие этого дела приведет к выходу "Народного фронта" из коалиции, политическому кризису и, как следствие, досрочным выборам в Раду, депутаты от НФ пока опровергают.