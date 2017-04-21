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Главная » Страна » Немцы готовы помочь внутренним украинским переселенцам

Немцы готовы помочь внутренним украинским переселенцам

Немцы готовы помочь внутренним украинским переселенцам
Фото из открытых источников

Программа рассчитанна на четыре года

21.04.17 521
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Германия намерена разработать программу для внутренне перемещенных лиц в Украине по поиску работы, получению новых профессиональных навыков и переквалификации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития решило оказать поддержку пострадавшим от военного конфликта в Украине, прежде всего ВПЛ. Цель нашей миссии выяснить, как может быть реализовано это решение и на основании собранной нами информации будет разработана соответствующая программа помощи, рассчитанная на четыре года", - говорится в нем со ссылкой на слова представителя миссии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) Рейнхарда Ханнешлегера.

Программа будет сконцентрирована на поисках работы, получении новых профессиональных навыков или переквалификации для наибольшего соответствия реальной ситуации на рынке труда переселенцами.

Напомним, Порошенко подписал закон о свободе передвижения переселенцев.

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