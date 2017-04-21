В Северной Осетии погибли двое украинских детей

В Ардонском районе Северной Осетии (РФ) вечером 20 апреля произошло ДТП.
По информации российских СМИ погибло двое детей из Украины 2008-го и 2010-го годов рождения.
Погибшие приходились друг другу братом и сестрой.
За рулем авто находился также несовершеннолетний, который был госпитализирован.
Предварительной версией, по мнению следствия, является то, что несовершеннолетний водитель BMW не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль.
В экстренных службах республики о погибших ничего не сообщается, но говорится, что в больницу доставлены трое пострадавших в результате столкновения BMW и грузовика ЗИЛ.
Напомним, в США церковный автобус столкнулся с пикапом: 13 человек погибли.