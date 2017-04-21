Пенсионная реформа должна была заработать уже в этом месяце

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Эспрессо.TV".

"Параметры пенсионной реформы прописаны в меморандуме с МВФ. Законопроект, который мы готовим к внесению в Верховную Раду, практически готов - на 95 %. Мы продолжаем согласовывать с миссией МВФ детали этой реформы", - сказал Рева.

По его словам, в меморандуме с МВФ прописано, что пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2018 года. Было запланировано, что реформа заработает уже в апреле этого года, но, как отметил Рева, не были согласованы все детали.

Рева напомнил, что с 1 октября пенсии должны быть осовременены для 9 млн граждан. "Каждый получит ту надбавку по единой формуле, которую он заработал. У кого есть большой стаж – тот получит больше", - добавил министр.

Напомним, трехуровневую пенсионную систему будут вводить поэтапно.