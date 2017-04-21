Холода шагают по стране: в Одесской области отменили занятия в школах

По прогнозам, 21 апреля погодные условия на территории области будут сложными

В пятницу, 21 апреля, занятий в школах Одесской области не будет. Такое решение принял оперативный штаб областной государственной администрации по ликвидации последствий непогоды.

"Хотя в социальных учреждениях придерживаются температурного режима, было принято решение отменить занятия в школах", - заявили в ОГА.

По прогнозам, 21 апреля погодные условия на территории области будут оставаться сложными: сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра, снегопады. Погода нормализуется 22 апреля.

Напомним, до этого занятия в школе были отменены в Запорожье, Днипре и Харьковской области.