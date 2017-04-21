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Главная » Страна » Кличко ведет переговоры с китайцами о строительстве метро на Троещину

Кличко ведет переговоры с китайцами о строительстве метро на Троещину

Кличко ведет переговоры с китайцами о строительстве метро на Троещину
Фото из открытых источников

Киев должен профинансировать 15% от общей стоимости проекта, а китайский консорциум - 85%

21.04.17 234
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Киевская городская государственная администрация намерена договориться с китайской компанией China Road and Bridge Corporation (CRBC) о строительстве ветки Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Об этом говорится в письме компании на имя первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, текстом которого располагают Українські новини.

По предложению китайской стороны Киев должен профинансировать 15% от общей стоимости проекта, а китайский консорциум - 85%.

Совокупные активы CRBC составляют около 4,3 млрд юаней (171,22 млрд гривен) и чистые активы составляют около 1,5 млрд юаней.

Ее крупные проекты включают Дунхай-мост, Ханчжоу Бэй Бридж, Шанхайский мост реки Янцзы и Jintang-мост.

Напомним, Киевская горадминистрация оценивает строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в 31,55 млрд гривен. Подольско-Выгуровская линия метрополитена будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо. Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года.

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