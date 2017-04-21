Зеркаль считает, что суд ООН поддержал Украину

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Международный суд ООН 12 мая примет решение относительно дальнейшего рассмотрения дела "Украина против России".

Об этом она сказала на совещании у президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение относительно дальнейшего рассмотрения дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено время на подготовку основного меморандума, где мы должны изложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела", - отметила Зеркаль.

Она также добавила. что суд ООН действительно поддержал Украину и это очень важно. "Особенно важно это учитывая то, что дело касается одного из постоянных членов Совета безопасности ООН", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, у Украины есть шанс получить решение суда ООН по двум искам.