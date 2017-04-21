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Зеркаль считает, что суд ООН поддержал Украину

Зеркаль считает, что суд ООН поддержал Украину
Фото: пресс-служба президента

12 мая будет принято решение относительно дальнейшего рассмотрения дела "Украина против России"

21.04.17 24
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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Международный суд ООН 12 мая примет решение относительно дальнейшего рассмотрения дела "Украина против России".

Об этом она сказала на совещании у президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение относительно дальнейшего рассмотрения дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено время на подготовку основного меморандума, где мы должны изложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела", - отметила Зеркаль.

Она также добавила. что суд ООН действительно поддержал Украину и это очень важно. "Особенно важно это учитывая то, что дело касается одного из постоянных членов Совета безопасности ООН", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, у Украины есть шанс получить решение суда ООН по двум искам.

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