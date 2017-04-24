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Главная » Страна » Новости компаний Доступный автокредит: Subaru Forester под 0% на 2 года или всего 9% годовых на 36 месяцев

Новости компаний Доступный автокредит: Subaru Forester под 0% на 2 года или всего 9% годовых на 36 месяцев

<span class="label">Новости компаний</span> Доступный автокредит: Subaru Forester под 0% на 2 года или всего 9% годовых на 36 месяцев

«Subaru Украина», официальный импортер автомобилей Subaru, с радостью сообщает, что уже с апреля Subaru Forester c 2х-литровым двигателем можно купить в кредит с нулевой ставкой и периодом выплат в 2 года. Специальные условия для покупателей Subaru Forester подготовили SUBARU FINANCE совместно с партнером Credit Agricole к 20-летнему юбилею этой легендарной модели

24.04.17 56
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Автокредит от SUBARU FINANCE — удачная возможность уже сегодня стать владельцем надежного и безопасного внедорожника Subaru Forester, не откладывая решение о покупке в долгий ящик. Forester — верный друг, которому по плечу любые дороги и расстояния. Долгожданное путешествие по Европе на своем автомобиле, семейные поездки на дачу, весенние вылазки на природу, отпуск у моря в шумной компании — все эти бесценные моменты подарит вам Subaru Forester всего за 438 грн. в день.*

Предложение распространяется на Subaru Forester c 2х-литровым двигателем, за 798 700 грн., минимальный первый взнос — от 15%. Срок выдачи беспроцентного кредита - 2 года, без привязки к курсу доллара, дополнительно уникальное предложение на срок кредитования 36 месяцев под 8,99% годовых при первом взносе 60%. Досрочное погашение кредита возможно в любой момент и без комиссии. Количество автомобилей на складе ограничено, проверить наличие Subaru Forester у дилера в своем городе можно по ссылке: subaru.ua/stock

Предложение по автокредитованию действует в любом из официальных дилерских центров Subaru. За детальной консультацией по поводу условий получения Subaru Forester в кредит и необходимых документов можно обращаться к менеджерам автосалонов. Контакты дилерских центров Subaru на subaru.ua/dealers

*при условии первого взноса 60%.

 

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