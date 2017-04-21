Клименко завладел 3,166 млрд гривен госсредств, - ГПУ

Главная военная прокуратура ГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве против бывшего министра доходов и сборов времен режима Януковича Александра Клименко.
Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.
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"Сейчас подозреваемому и его защитникам сообщено об открытии материалов досудебного расследования в указанном уголовном производстве в порядке ст. 290 УПК Украины", - добавили в прокуратуре.
Отметим, Клименко подозревается в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф. преступной организации" он завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий.
Напомним, суд разрешил заочно расследовать дело экс-министра доходов и сборов Клименко.