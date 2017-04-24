История Helen Marlen Group — крупнейшего ретейлера одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса — началась 23 года назад с открытия первого обувного магазина на Антоновича, 48. Сегодня в сеть Helen Marlen Group входят 12 магазинов, включая галерею бутиков в Пассаже — киевский аналог миланской Montenapoleone и авеню Монтень в Париже. Компания строит бизнес на проверенных принципах: системном подходе, творческой самореализации членов команды и доверительных отношениях с клиентами. Как это происходит, рассказал владелец Helen Marlen Group Михаил Кавицкий

Helen Marlen Group — семейный бизнес. В чём заключается философия, основные ценности и принципы, на которых построена работа компании?

— Успешное будущее любой организации невозможно без хорошей командной работы и высокого профессионализма сотрудников. Нужно уметь меняться, внедрять инновации, омолаживать и обучать свою команду. Для нас очень важны гармония и атмосфера доверия в коллективе и нацеленность на приобретение новых навыков. Мы постоянно проводим обучающие тренинги от наших западных коллег. Более того, нам бы хотелось создать на базе Helen Marlen Group учебное заведение для подготовки консультантов высокого класса.

Свою стратегию и тактику мы продумываем на годы вперёд. Сейчас следуем концепции Оmni-channel — одновременно используем как физические (офлайн), так и цифровые (онлайн) каналы коммуникации с покупателями.

Несколько слов по поводу сегодняшней ситуации Helen Marlen Group — о судах и противостояниях, которые сейчас происходят.

— В конце 2013 года экономическая ситуация в Украине кардинально изменилась. Поскольку наш бизнес расположен в центре Киева, для нас это был «дабл-кризис» — на кризис в самой индустрии наложился кризис внутри страны.

На фоне этих сложностей нам также не повезло с банком. Используя недобросовестные и, как оказалось, незаконные положения договоров, он в одностороннем порядке на самом пике кризиса резко поднял процентную ставку, а вскоре и вовсе потребовал возврата всего долга. Но это не спасло банк, который вскоре был признан неплатёжеспособным, а наш вопрос был отдан на откуп государству. В начале апреля 2017 года Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион права требования по кредитным договорам, обеспеченным нашей недвижимостью. К моменту проведения торгов большая часть кредиторских требований, включая все ипотечные договоры, были признаны недействительными — в конце марта нынешнего года соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева. Сохраняя право собственности на активы и одерживая уверенные победы в судах, мы твёрдо верим в конечный успех и торжество справедливости.

Возможно, мои слова огорчат желающих кулуарно приобрести наши активы, но, веря сладким обещаниям непрофессионалов, часто мошеннического толка, гарантирующих им подобную покупку, они рискуют не только потерять инвестированные в права требования средства, но и понести дополнительные расходы, оказавшись вовлечёнными в уже существующие судебные тяжбы. Ведь ещё Наполеон Бонапарт говорил: «Наибольшая из безнравственностей — это браться за дело, которое не умеешь делать».

Есть такое понятие, как культура шопинга. От чего она зависит и как её можно развивать?

— Культура шопинга — это часть национальной культуры страны, напрямую связанная с её историей и менталитетом народа, формировавшегося веками. Последние годы она стремительно развивается, особенно в странах с динамичной экономикой — там, где появляются нувориши, пытающиеся отличаться «по цвету штанов».

Лично для меня культура шопинга — это, образно говоря, купить «вторую кожу». Пусть будет всего одна вещь, но та, которая станет частью тебя. Мало кто умеет это делать, и для большинства шопинг становится сродни спорту. А ведь своей одеждой мы несём определённый месседж социуму. Действительно хорошие вещи подчёркивают индивидуальность человека и позволяют ему самовыразиться.

Что касается развития, я уверен, что этот процесс находится в руках профессионалов индустрии — стилистов и консультантов, которые не просто продают, а помогают клиентам создавать свой стиль. Наши ребята свободно ориентируются в мировых тенденциях и всегда готовы аргументированно объяснить, почему стоит обратить внимание на ту или иную вещь.

Чем был обусловлен ваш выбор сферы деятельности, какими профессиональными достижениями можете по праву гордиться?

— Мы категорически не приемлем «ценности Совка», поэтому изначально просто хотели что-то изменить. Нас вдохновляло понимание того, что мы можем внести свой вклад в разрушение этой системы, отбирая и доставляя украинским потребителям качественные и красивые вещи. Старались выбрать только самое лучшее. Это была дорога к творчеству, которую мы открыли для себя и для наших покупателей.

Одним из главных профессиональных достижений считаю создание торговой улицы — киевского Пассажа. Об этом мечтает любой ретейлер.

Что вас вдохновляет?

— Вдохновляющие меня вещи динамично меняются. Сейчас с удовольствием слушаю классическую музыку и наслаждаюсь современным искусством. Люблю исторические книги, в частности, о жизни Наполеона. Как раз сейчас читаю монографию, созданную замечательным Евгением Тарле. Также меня воодушевляют путешествия — как в любимые, так и в новые места.

Какими качествами следует обладать, чтобы не просто выжить на рынке, но и достичь высоких результатов? Ваша личная формула успеха.

— В первую очередь необходимо найти и почувствовать себя, понять, для чего ты пришёл в этот мир. Только тогда сможешь самореализоваться в том, что любишь. При условии, что будешь работать не жалея сил.