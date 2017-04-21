Губернаторы приходят к Омеляну с просьбой привести Ryanair

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что местные власти очень интересуются приходом крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Ryanair.

"Отдельные аэропорты доплачивают, чтобы к ним летали. Ко мне приходили некоторые губернаторы с просьбой привести к ним Ryanair, и они готовы были им доплачивать", - сказал Омелян в интервью Лиге.

При этом он добавил, что, например, Харьков готов принимать у себя Ryanair даже с более низким финансовым предложением. "Но Ryanair сказал, что пока летать туда не планирует. У них есть четкий выбор - Киев и Львов. В переговорах из этого и исходили", - добавил глава Мининфраструктуры.

Напомним, Ryanair предлагают летать из Гостомеля.