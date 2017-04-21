Никакоего поезда в Иран из Украины не будет, - Балчун

Укрзализныця не сможет запустить тестовый грузовой поезд в Иран, так как на иранской территории отсутствует 160 км необходимой железнодорожной колеи.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Председатель ее правления Войцех Балчун убежден, что анонсирование главой Мининфраструктуры поезда в "никуда" свидетельствует прежде всего о некомпетентности Владимира Омеляна.

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По словам транспортного эксперта Александра Кавы, тестовый поезд в Иран, анонсированный Мининфраструктуры, сможет доехать только до азербайджано-иранской границы - дальше нет железной дороги.

"До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт - 160 километров. И этот путь еще надо построить. На это может уйти 3-4 года. Если туда прибудет украинская сельскохозяйственная продукция, ее придется грузить на автомобили и так везти территории Ирана", - сообщил транспортный эксперт Александр Кава.

Напомним, Омелян анонсировал запуск тестового поезда в Иран.