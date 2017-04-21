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Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: под Авдеевкой погибли двое наших военнослужащих

Сутки в АТО: под Авдеевкой погибли двое наших военнослужащих
Фото пресс-службы полка "Азов"

Восемь бойцов получили ранения

21.04.17 140
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За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, еще 8 – получили ранения.  Один украинский боец получил ранения под Марьинкой, остальные потери приходятся на Авдеевку.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает Информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Российско-оккупационные войска вчера совершили два обстрела Катериновки, в том числе один минометный. Еще по одному инциденту произошло на станции Донец, вблизи Станицы Луганской, и в Новозвановке.

Донецкое направление

Количество обстрелов за последние сутки на этих рубежах выросло до 20, по сравнению с 5 вооруженными провокациями позавчера. Боевики неоднократно применяли тяжелое вооружение, в основном в районе Авдеевки и севернее Горловки.

С 17 до 21 часа противник вел активные обстрелы Авдеевки и позиции "Шахта Бутовка" из танков и минометов различных калибров. За это время боевики выпустили почти 60 снарядов и мин по позициям ВСУ.

Вчера в результате минометного огня со стороны противника два жилых дома в Авдеевке были повреждены. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Также вражеские мины повредили линию электропередач, в результате чего временно было обесточено 5 соседних сел. В самой Авдеевке электро- и водоснабжение не прекращалось.

В районе Верхнеторецкого враг провел три минометных обстрела, еще один – вблизи Луганского. Кроме того, в обоих упомянутых местах российско-оккупационные войска применяли БМП.

В Троицком на Горловском периметре и вблизи Донецкого аэропорта оккупанты неоднократно совершали вооруженные провокации из стрелкового оружия и гранатометов.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 20 обстрелов со стороны врага, в частности – 7 из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Враг вчера трижды применял минометы: утром дважды по Марьинке, а вечером – по Красногоровке. Оккупанты продолжили осуществлять вооруженные провокации из легкого вооружения, главным образом на участке фронта Павлополь – Широкино. Вчера в районе Лебединского вели огонь снайперские группы боевиков. Также враг открывал огонь из вооружения БМП вблизи Водяного и Широкино.

Вчера на мариупольском направлении состоялось 23 обстрела со стороны врага, в частности – 3 из минометов.

Выражаем соболезнования родным и близким воинов, погибших за Украину.

 

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