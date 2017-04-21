Прокуратура РФ хочет посадить крымского татарина Зейтуллаева на 17 лет

В пятницу Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к прениям по делу крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Прокурор Геннадий Труханов попросил приговорить Зейтуллаева к 17 годам колонии. Об этом сообщает Кавказский узел.
Зейтуллаеву инкриминируется вербовка сторонников, организация и проведение собраний "Хизб ут-Тахрир", а также изучение членами ячейки литературы запрещенной в РФ организации.
Зейтуллаев перед началом прений сообщил адвокатам, что 17 день продолжает начатую 4 апреля голодовку. Журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook , что Зейтуллаев выглядит изможденным, но держится крепко. Адвокаты уговаривали его прекратить голодовку, но он отказался до вынесения приговора.
"Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного ещё не пропустил", - ответил Руслан.
Согласно справке медслужбы СИЗО, состояние Зейтуллаева удовлетворительное и противопоказаний для участия в судебном заседании нет. Ему поставили диагноз элементарное голодание.
Участвовать в прениях Зейтуллаев уже не может, не хватает сил, будет произносить последнее слово. Суд разрешил говорить сидя.
Напомним, Руслана Зейтуллаева держат под арестом уже больше 2 лет. Его и еще троих жителей села Орлиное, что под Севастополем, представители ФСБ задержали в январе 2015 года по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".
4 апреля Зейтуллаев объявил голодовку в Северо-Кавказском окружном военном суде, требуя прекратить уголовные дела в отношении всех крымских татар по статье "экстремизм", "терроризм", по "делу 26 февраля", а также допустить представителей МИД Украины в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.