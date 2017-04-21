Прокуратура РФ хочет посадить крымского татарина Зейтуллаева на 17 лет

В пятницу Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к прениям по делу крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Прокурор Геннадий Труханов попросил приговорить Зейтуллаева к 17 годам колонии. Об этом сообщает Кавказский узел.

Зейтуллаеву инкриминируется вербовка сторонников, организация и проведение собраний "Хизб ут-Тахрир", а также изучение членами ячейки литературы запрещенной в РФ организации.

Зейтуллаев перед началом прений сообщил адвокатам, что 17 день продолжает начатую 4 апреля голодовку. Журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook , что Зейтуллаев выглядит изможденным, но держится крепко. Адвокаты уговаривали его прекратить голодовку, но он отказался до вынесения приговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ не пускает консула Украины к объявившему голодовку крымчанину

"Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного ещё не пропустил", - ответил Руслан.

Согласно справке медслужбы СИЗО, состояние Зейтуллаева удовлетворительное и противопоказаний для участия в судебном заседании нет. Ему поставили диагноз элементарное голодание.

Участвовать в прениях Зейтуллаев уже не может, не хватает сил, будет произносить последнее слово. Суд разрешил говорить сидя.

Напомним, Руслана Зейтуллаева держат под арестом уже больше 2 лет. Его и еще троих жителей села Орлиное, что под Севастополем, представители ФСБ задержали в январе 2015 года по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

4 апреля Зейтуллаев объявил голодовку в Северо-Кавказском окружном военном суде, требуя прекратить уголовные дела в отношении всех крымских татар по статье "экстремизм", "терроризм", по "делу 26 февраля", а также допустить представителей МИД Украины в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.