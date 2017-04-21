Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что с начала расследования дела о растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко, детективы направили в 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного бюро.

"Дело о нанесении ущерба ГП "Востгок" является уникальным не только учитывая значимость этого предприятия для страны как крупнейшего уранодобывающего предприятия Европы, но и учитывая объем работы, которую провели детективы НАБУ во время расследования коррупционной схемы, реализованной на ГП. Производство относительно нанесения ущерба "Востгок" является абсолютным рекордсменом по объему коммуникации с компетентными органами других стран среди всех производств, расследуемых НАБУ. С начала расследования (в декабре 2015 года) детективы НАБУ направили к 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.

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Сообщается, что информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только расследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении ущерба "Востгок", тратили украденные у государства средства.

"Как установило следствие, среди прочего, средства расходовались на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семей подозреваемых, уплату медицинских услуг и услуг адвокатов по защите подозреваемого по другому уголовному делу, которое против него открыла прокуратура Швейцарии", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

НАБУ также задержало в рамках этого дела первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому. Он является также фигурантом уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн грн. Это дело сейчас рассматривается в суде, а Перелома имеет статус обвиняемого.