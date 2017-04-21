СБУ задержала ключевого фигуранта "дела Курченко"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области ключевого фигуранта дела о разворовывании денег Нацбанка Украины под руководством Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Имя задержанного не называется. По данным следствия, он по указанию Курченко приобрел подставное предприятие, при помощи которого в период с 2012 по 2013 годы участники "схемы" завладели почти 800 млн грн, принадлежащими Национальному банку Украины.

Сотрудники СБУ установили, что подозреваемый прячется от следствия в дачном доме в Охтырском районе Сумской области. Там его и задержали.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, а сам он доставлен в Киев для избрания судом меры пресечения.

Напомним, в апреле 2014 года беглый бизнесмен Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. В марте 2016 года в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".