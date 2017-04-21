Непогода в Украине: света нет в 368 населенных пунктах

Вследствие ухудшения погодных условий остаются обесточенными 368 населенных пунктов в шести областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 14:00 21 апреля остаются обесточенными 368 населенных пунктов в шести областях, а именно: Одесской - 278, Николаевской - 14, Харьковской - 17, Днепропетровской - 46, Кировоградской - 9, Херсонской - 3 и Запорожской - 1. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. В связи с ухудшением погодных условий с 19:00 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги Киев-Одесса (308-464 километр).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тепло в Украину придет лишь с 26 апреля

Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и уборке поваленных деревьев в населенных пунктах.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 2,2 тыс. человек и 587 единиц техники, в том числе от ГСЧС 219 единиц техники и 652 человека личного состава.

Напомним, в Украине снежный покров сохраняется в Харьковской, Днепропетровской областях и в Карпатах; снегопад начался во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а также на юге Хмельницкой, на западе Черкасской, на севере Одесской и Николаевской областей.