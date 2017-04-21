Ряд министров и депутатов хотят взять Мартыненко на поруки

Некоторые министры и депутаты от "Народного фронта" хотят взять на поруки бывшего парламентария от этой политической силы Николая Мартыненко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и министр инфраструктуры Владимир Омелян, прибывшие в здание Соломенского райсуда Киева, где сегодня избирается мера пресечения для Мартыненко.

"Я уже брал на поруки Юрия Сиротюка (бывшего народного депутата от ВО "Свобода" - ред.), и он приходил на все заседания. Я думаю, что Мартыненко также не подведет нас, если мы возьмем его на поруки", - сказал Жданов.

Министр написал в Facebook: "Команда "Народного Фронта", министры и народные депутаты сейчас в Соломенском суде. Мы приехали, чтобы взять на поруки нашего коллегу и побратима Николая Мартыненко. Он не скрывается от следствия, не "слег в больницу", постоянно находится в Украине и еще в 2015 году пошел на беспрецедентный шаг - добровольно сложил полномочия народного депутата и отказался от депутатского иммунитета".

Также в суд поддержать Мартыненко прибыли министр образования и науки Лилия Гриневич, министр экологии Остап Семерак, депутаты от "Народного фронта" Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Леонид Емец, Георгий Логвинский.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего главу комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие "Востгок" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

В САП заявили, что будут просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.